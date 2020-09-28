Межпарламентский союз заинтересован в расширении сотрудничества с Молдовой (ВИДЕО)

0

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Председателем Межпарламентского союза (МПС) Габриэлой Куэвас Баррон, которая впервые находится с визитом в Республике Молдова. Собеседницы отметили прогресс в диалоге между парламентом Молдовы и Межпарламентским союзом. В частности, они подчеркнули активизацию сотрудничества в контексте 13-го Саммита женщин-спикеров парламентов и 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в августе этого года.

В то же время, они выразили решимость для дальнейшего расширения сотрудничества в рамках МПС. Зинаида Гречаный отметила важность более широкого использования платформы этой глобальной организации для продвижения цели увеличения объема инвестиций со стороны стран-доноров в странах происхождения мигрантов. Привлечение инвестиций позволит этим государствам обеспечить устойчивый экономический рост, создать новые рабочие места, использовать добавленную стоимость мигрантов при возвращении в страну, отметила она.

В свою очередь Председатель Межпарламентского союза подчеркнула, что Молдова и молдавский парламент могут рассчитывать на поддержку МПС. Габриэла Куэвас Баррон отметила, что была впечатлена красотой Республики Молдова и щедростью ее народа, отметив, что наша страна останется в ее сердце. Как член Палаты депутатов Конгресса Союза Мексиканских Соединенных Штатов она также выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с европейскими странами, в том числе с Республикой Молдова.

Зинаида Гречаный и Габриэла Куэвас Баррон также приняли участие в презентации издания, посвященного 130-летию Межпарламентского союза. Оно представляет историю МПС – с момента его создания и до наших дней. За 130 лет государства-члены пережили войны и другие катаклизмы, и с каждым новым испытанием мобилизация парламентов становилась все более необходимой.

– Как и для других более чем 190 стран-членов МПС, целями для Молдовы являются мир, безопасность, права человека, демократия, здоровая окружающая среда и устойчивое развитие. Меня радует динамика сотрудничества в этих областях в рамках Союза, и мы готовы внести свой вклад в постоянный и эффективный диалог, – отметила спикер парламента Молдовы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.