Международный фестиваль исполнительских искусств BITEI 2023 возобновился после семилетнего перерыва

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XIII Международный фестиваль исполнительских искусств (Биеннале Национального театра им. Эжена Ионеско) под девизом «Кишинёв. Идеальное место для встреч» пройдёт с 26 мая по 4 июня.

В программе 13-го фестиваля BITEI выступят двадцать театральных, музыкальных и танцевальных коллективов со сценическими и пленэрными показами из Китая, Южной Кореи, Грузии, Японии, Италии, Польши, Румынии, Испании, Украины и Республики Молдова. Кроме того, состоятся художественные мастер-классы, дебаты, панельные дискуссии и пресс-конференции с участием известных деятелей в области исполнительского искусства.

На сегодняшней пресс-конференции генеральный директор Национального театра им. Эжена Ионеско Петру Вуткэрэу отметил, что фестиваль BITEI возобновился после перерыва с 2016 года.

– BITEI – очень важное культурное событие не только для нашего театра, но и для всей культуры нашей страны, для зрителей, которые проявляли большой интерес. Роль государства в организации этого мероприятия существенна и принципиальна. Это действие, имеющее особый статус. Так, решением правительства в 2016 году фестиваль BITEI получил статус события государственного значения, наряду с Международным фестивалем оперы и балета им. Марии Биешу и Международным музыкальным фестивалем «Мэрцишор». Для нас большая честь иметь этот статус, – заявил Вуткэрэу.

Официальное открытие фестиваля BITEI-2023 состоится в пятницу, 26 мая, в 18.00 в Национальном театре им. Э. Ионеско. Затем пройдёт премьера спектакля «Ревизор» Николая Гоголя в постановке Перту Вуткэрэу.

На организацию фестиваля BITEI Министерство культуры выделило 5,8 млн леев.

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