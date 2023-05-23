Международный фестиваль исполнительских искусств BITEI 2023 возобновился после семилетнего перерыва

Международный фестиваль исполнительских искусств BITEI 2023 возобновился после семилетнего перерыва

XIII Международный фестиваль исполнительских искусств (Биеннале Национального театра им. Эжена Ионеско) под девизом «Кишинёв. Идеальное место для встреч» пройдёт с 26 мая по 4 июня.

В программе 13-го фестиваля BITEI выступят двадцать театральных, музыкальных и танцевальных коллективов со сценическими и пленэрными показами из Китая, Южной Кореи, Грузии, Японии, Италии, Польши, Румынии, Испании, Украины и Республики Молдова. Кроме того, состоятся художественные мастер-классы, дебаты, панельные дискуссии и пресс-конференции с участием известных деятелей в области исполнительского искусства.

На сегодняшней пресс-конференции генеральный директор Национального театра им. Эжена Ионеско Петру Вуткэрэу отметил, что фестиваль BITEI возобновился после перерыва с 2016 года.

– BITEI – очень важное культурное событие не только для нашего театра, но и для всей культуры нашей страны, для зрителей, которые проявляли большой интерес. Роль государства в организации этого мероприятия существенна и принципиальна. Это действие, имеющее особый статус. Так, решением правительства в 2016 году фестиваль BITEI получил статус события государственного значения, наряду с Международным фестивалем оперы и балета им. Марии Биешу и Международным музыкальным фестивалем «Мэрцишор». Для нас большая честь иметь этот статус, – заявил Вуткэрэу.

Официальное открытие фестиваля BITEI-2023 состоится в пятницу, 26 мая, в 18.00 в Национальном театре им. Э. Ионеско. Затем пройдёт премьера спектакля «Ревизор» Николая Гоголя в постановке Перту Вуткэрэу.

На организацию фестиваля BITEI Министерство культуры выделило 5,8 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md