Международная выставка “World Press Photo” открылась в Кишинёве

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Выставка приезжает в Молдову в шестой раз и проходит в Национальном историческом музее. Посетить её можно до 30 ноября.

Мероприятие организовано Центром независимой журналистики при поддержке Офиса Королевства Нидерландов в Кишинёве. По словам организаторов, в экспозицию вошли лучшие мировые фотографии, сделанные в 2021 году.

Победители конкурса “World Press Photo 2022”запечатлели моменты, охватывающие широкий спектр тем — от последствий климатического кризиса до движений за гражданские права и права на доступ к образованию, на сохранение обычаев и самобытности коренных народов, пишет moldpres.md.

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