Международная выставка-фестиваль KID’S EXPO откроется 1 июня

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XII Международная выставка-фестиваль товаров и услуг для детей и будущих мам KID’S EXPO пройдёт 1 по 4 июня в МВЦ “Молдэкспо”.

Выставка представляет собой уникальное комплексное мероприятие для детей и родителей благодаря обширной программе, в которой органично сочетаются обучающие семинары и мастер-классы с досуговыми мероприятиями. Традиционно это и сама выставка, и фестиваль с множеством развлечений для детей, в том числе празднование Международного дня защиты детей. Выставка будет организована в павильоне №2 и на открытых площадках “Молдэкспо”, передаёт moldpres.md.

Во время выставки профессиональные аниматоры проведут игры, шоу и фокусы с мыльными пузырями. Помещения будут оборудованы горками, различными развлекательными объектами для детей, детскими площадками, кинотеатром и зоной с мороженым. Образовательная составляющая включает в себя мастер-классы и шахматные соревнования для детей, различные интерактивные игры. Выставка будет сопровождаться насыщенной программой семинаров и консультационных услуг для будущих мам и молодых родителей.

Участники мероприятия представят одежду и аксессуары для детей и беременных, продукты питания и диетические продукты для детей, напитки, сладости и мороженое, товары и услуги по уходу за новорожденными, косметику и средства гигиены для детей, игры и игрушки, мебель и аксессуары для детских комнат, постельное белье, обучающие и развивающие материалы, детскую литературу, аудио- и видеоматериалы.

Каждый день работы выставки будут выступать детские коллективы из творческих центров, которые представят программы песен, танцев и театрализованных сценок. Маленькие посетители смогут поучаствовать в интересных конкурсах, таких как “Счастливые старты”, организованные благотворительным фондом для детей “Clipa siderală”.

Выставка откроется в четверг, 1 июня, в Международный день защиты детей, и продлится до воскресенья, 4 июня. Она организована “Молдэкспо” при официальной поддержке Министерства образования и Министерства здравоохранения, а также при участии нескольких частных партнёров и спонсоров.

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