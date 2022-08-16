Международная неделя молодёжи в Кишинёве: запланировано множество мероприятий

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Муниципальный молодёжный центр под эгидой столичной примарии ежегодно организует Международную неделю молодёжи в Кишинёве.

Так, всю неделю будет проводиться множество мероприятий для молодёжи, а завершением праздника станет концерт, посвящённый Международному дню молодёжи, – FOAM PARTY/Пенная вечеринка в парке «Ла извор».

План мероприятий:

16 августа:

Служба профориентации – узнаём о профессии полицейского – 15:00 – Муниципальный молодёжный центр, ул. Петру Заднипру, 3/2;

Курс 3D/4D моделирования – 13:30 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Рышкановка, улица Мирон Костин, 7Б;

Тренинг «Буллинг и его последствия, как это можно предотвратить» – 15:30 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Рышкановка, улица Мирон Костин, 7Б;

Тренинг «Стремления и цели – как решение для уверенности в себе» – 16:30 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Буюканы, ул. Гидигич, 3.

17 августа:

Тематическая экскурсия – Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям – 11:00 – ул. Алба-Юлия, 75/3;

Фокус-группа – дебаты по I приоритету Стратегии молодёжи и социальных инноваций муниципия Кишинёв на 2023-2025 годы – 16:00 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Буюканы, ул. Гидигич, 3;

Тренинг «Выгорание в школе» – психолог Адриана Мырза – 16:00 – Муниципальный молодёжный центр Кишинёва, Петру Заднипру, 3/2;

Клуб интеллектуальных игр – Four Corners Game – 17:00 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Рышкановка, улица Мирон Костин, 7Б.

18 августа:

Фокус-группа – дебаты по III приоритету Стратегии молодёжи и социальных инноваций муниципия Кишинёв на 2023-2025 годы – 12:00 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Рышкановка, улица Мирон Костин, 7Б;

Sticker Quest – 14:00 – Муниципальный молодёжный центр Кишинёва, ул. Петру Заднипру, 3/2;

Программа «Предпринимательство – первые шаги» – 15:00 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Рышкановка, улица Мирон Костин, 7Б;

Дебаты «Должны ли молодые люди голосовать с 16 лет?» – 16:30 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Буюканы, ул. Гидигич, 3.

19 августа:

Фокус-группа – дебаты по II приоритету Стратегии молодёжи и социальных инноваций муниципия Кишинёв на 2023-2025 годы – 13:00 – Муниципальный молодёжный центр Кишинёва, Петру Заднипру, 3/2;

Тренинг «Эмоциональный интеллект» – 15:00 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Рышкановка, улица Мирон Костин, 7Б;

Тренинг «Эффективные техники общения на публике» – 16:30 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Буюканы, ул. Гидигич, 3.

20 августа:

Чемпионат по настольным играм – 12:00 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Буюканы, ул. Гидигич, 3.

Тренинг Public speaking – 15:00 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Рышкановка, ул. Мирон Костин, 7Б.

Тренинг Public speaking – 15:00 – Муниципальный молодёжный центр, сектор Рышкановка, ул. Мирон Костин, 7Б. Неделя завершится концертом, посвящённым Международному дню молодёжи, – FOAM PARTY/Пенная вечеринка – 19:00 – парк «Ла извор».

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