Международная комиссия допустила лабораторное происхождение COVID-19

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Медицинский журнал Lancet опубликовал доклад комиссии по коронавирусу. Среди главных выводов комиссии — что по поводу происхождения коронавируса есть две гипотезы, одна из них — утечка из лаборатории.

Авторами доклада выступили 40 ученых. В разделе «основные выводы» говорится, что происхождение SARS-CoV-2 по-прежнему до конца не ясно. Есть две основные гипотезы: вирус возник как зоонозный побочный эффект от диких или сельскохозяйственных животных; вирус появился в результате инцидента во время сбора вирусов или лабораторной утечки, передает kommersant.ru.

В докладе комиссии отмечается, что Всемирная организация здравоохранения и большинство стран мира недооценили угрозу COVID-19 после сообщений о первых случаях заболевания. По мнению исследователей, оперативные антикоронавирусные меры приняли только в странах Южно-Азиатского региона, где в начале 2000-х произошла вспышка острого респираторного синдрома, вызванного аналогичным типом коронавируса.

Борьбе с распространением коронавируса, отмечается в докладе, также помешало недостаточное доверие общества к публичным властям. Как отмечено в докладе, общественность сопротивлялась протикоронавирусным мерам, принимаемым правительствами.

Комиссия Lancet по коронавирусу была создана в июле 2020 года. В работе комиссии участвовали 173 эксперта. Комиссия работала по четырем направлениям: разработка рекомендаций по борьбе с пандемией; преодоление гуманитарных кризисов, вызванных пандемией; преодоление финансового и экономического кризиса, вызванного пандемией; восстановление инклюзивного, справедливого и устойчивого мира.

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