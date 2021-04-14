Между молотом и Олимпиадами

0

О спортивных достижениях семьи Маргиевых

Семьи, в которых много олимпийцев, случаются нечасто. Кишинёвская спортивная семья Маргие-вых этим выделяется. У них – семь выступлений на Олимпиадах. Уникальны они ещё и тем, что все сосредоточены только на одном виде лёгкой атлетики – метании молота, а тренером детей-олимпийцев является их отец Сослан Маргиев.

Популярность к ним пришла не сразу. Поначалу об их выступлениях на турнирах писала только зарубежная пресса, и автографы у них брали тоже за рубежом. Но затем ситуация кардинально изменилась. Маргиевы уже охотно дают интервью на родине, особенно сейчас, когда готовятся к очередному олимпийскому старту. Они не раз были гостями «АиФ в Молдове» и радовали читателей каждой встречей. Вот и сегодня на наши вопросы отвечает вся семья.

Мощь и красота Залины

Первой журналистской атаке подверглась Залина. В эти дни она в центре внимания общественности: токийская Олимпиада может стать для неё четвёртой!

– Залина, вы по-прежнему ощущаете себя лидером вашей маленькой семейной команды или пора на этом поприще засветиться Сергею?

– Сергей сегодня – лидер не семейной команды, а всей национальной олимпийской сборной, ведь остальные шесть её членов – девушки. Возможно, именно он понесёт на параде открытия Игр молдавский флаг, как ранее это делала я. Хотя и девушки у нас крепкие, и ещё спортсменов-мужчин мы тоже ждём в команде, ведь лицензирование будущих участников Игр продолжается. Если вы своим вопросом подразумеваете состязание внутри нашей семьи, то мы не соревнуемся друг с другом, а вместе радуемся успеху каждого.

– Как вы отнеслись к тому, что Олимпийские игры в Токио переносятся?

– Первое чувство – большая досада. Потом приняла произошедшее как данность.

– Не было бы счастья, да несчастье помогло?

– Пандемия дала мне возможность передохнуть. Прошлый год был неудачным – меня преследовали травмы. Сейчас чувствую себя хорошо и напряжённо работаю, чтобы наверстать упущенное и встретить Олимпиаду в наилучшей форме.

– Какие испытываете ощущения, когда бросаете молот?

– Надежду, что бросок будет далёким и позволит занять высокое место. Траектория полёта снаряда – как траектория судьбы.

– Пятое место в Рио – это приятное для вас воспоминание?

– Если бы до старта мне сказали, что я войду в пятёрку сильнейших метательниц в мире, я бы от восторга подпрыгнула, как на моём селфи возле Эйфелевой башни. Но в итоге в послевкусии, увы, осталась горечь. Я всегда говорила, что метание молота – это борьба атлета с самим собой. Но это оказалось не так. На той Олимпиаде я, как говорится, прыгнула выше головы, но… Я уже обеими ступнями ощущала пьедестал почёта, ведь попытки шли одна за другой, а мой результат оставался третьим. Но в последней попытке мои главные конкурентки показали лучшие результаты: Софи Хитчон (Великобритания) опередила меня на 1 м и 4 см, а Бетти Хайдлер (Германия) всего на

21 сантиметр! Но это Олимпиада. И какие страны представляли эти девушки…

– Тогда вы стали свидетелем установления мирового рекорда. Как это было?

– Будущая олимпийская чемпионка Анита Володарчик из Польши продемонстрировала поистине мужскую мощь и филигранную технику при метании. Молот взмыл в горячее чёрное бразильское небо и скрылся во мгле. Казалось, что не вернётся никогда. Но он триумфально приземлился, взметнув почву далеко за пределами 80-метровой черты сектора.

– Говорят, профессиональный спорт и здоровье – вещи несовместные, а мощь противопоставляется красоте. Но вы, регулярно присутствуя в топе первых красавиц страны на страницах нашего глянцевого журнала, перечёркиваете эти мнения.

– Признательна вам, что заметили это.

Специалисты подсчитали, что в нашем виде спорта олимпийская медаль стоит €1млн. Разумеется, это не про нас. Для подготовки детей мы истратили все личные средства – продали дом и автомобиль.

Кандидат в знаменосцы?

Для самого молодого члена семьи Маргиевых Сергея предстоящая Олимпиада уже является третьей. На прошлых Играх в Рио он занял десятое место, то есть вошёл в топ-10 своего вида спорта на мировом уровне. Это выдающийся результат, особенно для Молдовы.

– Сергей, вы квалифицированы на Олимпийские игры в Токио. Что для вас значат эти соревнования?

– Олимпиада в столице Японии для меня – новый вызов, но и возможность достичь максимума как профессионального спортсмена и принести славу нашей стране. Это означает, что публика со всех континентов сможет узнать, что у нас тоже есть спортсмены, способные добиваться высоких результатов.

– Как идёт подготовка к Олимпиаде?

– Подготовка носит особый характер из-за пандемии COVID-19. Но надо признать, что и до пандемии ситуация в молдавском спорте была не радужной, а плачевной. Но мы, спортсмены и тренеры, не сдаёмся, идём вперёд, боремся и надеемся добиться прекрасных результатов.

Первая надежда династии

Старшая дочь Маргиевых Марина первой стала ученицей своего отца. Она первой запустила молот над лопухами пустыря на берегу реки Бык, который до сих пор является домашней ареной тренировок Маргиевых. Она первой установила национальный рекорд Молдовы. Марина и Залина после всего четырёх лет занятий добрались до Олимпиады в Пекине, а ещё через четыре года, прихватив взрослеющего брата, и до Игр в Лондоне.

– Марина, какая из двух ваших Олимпиад запомнилась больше?

– Конечно, первая. Дебют всё-таки! Великолепный стадион «Птичье гнездо». Экскурсия на Великую китайскую стену.

– А вот лондонская Олимпиада принесла вам большое огорчение – вас дисквалифицировали за употребление допинга. Годом позже та же участь постигла и Залину. Разве это честно – принимать запрещённые вещества?

– Нечестно было находить допинг там, где его не было. К сожалению, у нас нет никакой возможности доказать свою невиновность, так как обращение в арбитражный спортивный суд стоит больших денег, которых у нас не было. Главное – и семья, и друзья, и болельщики верили в нашу правоту. И мы не стыдимся произошедшего.

Активный ветеран

Родители детей-олимпийцев внимательно слушали нашу беседу. Мать, Александра Маргиева, разволновалась от неприятного вопроса. Чтобы успокоить её, пришлось вернуть к истокам.

– Доамна Александра, как состоялась интернациональная семья Маргиевых?

– Наша семья возникла благодаря спорту. Место моего рождения – село Сынжера Новоаненского района. Именно там я увлеклась лёгкой атлетикой и уже в 16 лет стала чемпионкой МССР среди сверстниц в метании диска и толкании ядра. Пять лет спустя меня призвали под знамёна сборной профсоюзов СССР. К международным стартам мы готовились в горах Кавказа. Там я встретила своего будущего мужа, Сослана, уроженца Осетии, тогда моего товарища по команде. Так что моего Маргиева привела в Молдову любовь.

– Злые языки утверждали, что вы переехали в Молдову из-за того, что отсюда детям легче попасть на Олимпиады, чем выступая за Россию, где конкуренция якобы больше?

– Признаться, не ожидала от вас этого набившего оскомину вопроса. Посмотрите на протокол финала последней Олимпиады в Рио – восемь спортсменок, Залина – пятая. А где здесь российские метательницы? Их нет!

– Считается, что 40% землян будут следить за спортивными событиями в Токио. Среди них будут и осетины. Как думаете, станут они болеть за Маргиевых?

– Однозначно, да. Есть один праздник, который мы отмечаем и очень им дорожим, – это день фамилии Маргиевых. Считается, что в мире нет наших однофамильцев – только родственники. Раз в год, обычно в июле, все Маргиевы должны собираться за большим столом. По традиции, я в этот день готовлю вкуснейшие осетинские пироги с разной начинкой. На тарелке их должно быть обязательно по три штуки, они символизируют здоровье, счастье и изобилие в доме.

– Ещё недавно вы сами привозили медали с ветеранских соревнований легкоатлетов, но вот пандемия… Вернётесь в спорт?

– Обязательно!

Бремя отца и тренера

Самую важную миссию – завершить наше интервью – семья доверила своему главе Сослану.

– После Рио Залине и вам, как триумфаторам Игр, государство выплатило обещанные денежные бонусы. Но ждать «конвертов» пришлось больше полугода. Некоторые из награждённых ваших коллег даже стали роптать… Помните эту историю?

– Конечно. Большое спасибо правительству. Награду мы получили. Обывателю может показаться, что суммы были велики. Но мы не могли их потратить иначе, как на продолжение подготовки к стартам. Нынешний спорт – это бизнес. Болельщики футбола хорошо знают, какие огромные деньги вкладываются топ-клубами в покупку звёзд, их содержание, создание и поддержание необходимой инфраструктуры, без чего невозможны громкие победы. Специалисты подсчитали, что в нашем виде спорта олимпийская медаль стоит €1млн. Разумеется, это не про нас. Для подготовки детей мы истратили все личные средства – продали дом, автомобиль. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто самыми разными легальными способами помогает нам удержаться в мировой спортивной элите.

– Можно сказать, что вы счастливы?

– Конечно, можно. Быть тренером своих детей – мастеров спорта международного класса – ответственно и почётно. И мне кажется, что я с этим успешно справляюсь!

– Вы довольно скромны в прогнозах выступлений ваших детей. Не подрезаете ли им тем самым крылья?

– Конечно, нет. Я нацеливаю их на максимальный результат. А какое это будет место – протокол покажет.

Алексей Попов