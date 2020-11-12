Между Лондоном и Кэприяной

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Тамара Шкёпу – об опыте британского экофермерства на молдавской земле

Иной раз кажется, что некоторые бывшие соотечественники уехали отсюда, чтобы громче критиковать нашу жизнь издалека. Тамара Шкёпу, давно проживающая на экоферме в предместье Лондона, другой породы. Её не слышно, зато заметно, как меняемся мы не без её участия в понимании смысла приставки «эко» для всей нашей жизни – от продуктов, что мы едим, до того, как ухаживаем за землёй.

ДОСЬЕ

Тамара Шкёпу окончила биологический факультет МолдГУ, университет МBA в Калифорнии. Специалист в области агро- и пищевого маркетинга, занимается нутрициологией в качестве публициста и консультанта в Великобритании и в Молдове. Основатель фестиваля Bostaniada. Автор книг «Dovleacul Minune», «Bucate de Post», «Un an la fermă: istoria unei iubiri ECO», на английском – «Back to Earth», UK Organic Horticulture through the Lifetime of a Grower, MB, 2016. Президент EcoLocal Consumers and Eco Producers Association.

Привычки общества

– Знаете, Тамара, вы смелый человек. Пытаться что-то менять в нашей стране – дело неблагодарное. Вам этого ещё не говорили?

– Изменение восприятия и привычек в обществе – процесс бесконечный. Я не строю иллюзий по поводу того, что это может произойти в короткое время, поэтому стараюсь влиять настолько, насколько мне это доставляет удовольствие. Имею в виду потребление продуктов, применение экологических методов в хозяйствах, социальную вовлечённость и сплочение сельского сообщества.

Убеждена, что большинство изменений в обществе совершаются не в верхах, по решению политиков, а снизу, на уровне личностей. Возьмём, к примеру, привычку молдаван сжигать органический мусор в огороде, потому что se face curat, или оставлять голой почву на зиму. Изменения могут начинаться с тебя, с твоих родителей, живущих в селе, и через волонтёрские мини-проекты. Или другая привычка: на праздники устраивать обильные застолья, а затем выбрасывать половину приготовленных блюд. На это тоже можно воздействовать личным примером. Когда у меня здесь, в Молдове, будь то на Рождество или на Пасху, собираются гости, я их угощаю ровно тем количеством еды, какое необходимо для насыщения, – и никто не обижается.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей фермерской жизни в Англии. Поддерживают ли там сельское хозяйство, фермерство, и что, на ваш взгляд, в Великобритании является особо важным во взаимоотношениях «фермер – государство»?

– Наша ферма существует уже сорок лет. При том что она экологическая, мы совсем не используем удобрения животного происхождения (потому что у нас их нет), но мы применяем инновационный метод удобрения зелёными сидератами, что, собственно, и сделало нас мировыми лидерами в этой области. Я в этом хозяйстве уже 18 лет, а в качестве директора бизнес-развития – с 2014 года. С тех пор занимаюсь продвижением фермы и развитием новых видов её деятельности, потому что только за счёт продаж экологической продукции мы не смогли бы выжить. Хотя эти овощи и считаются дорогими, они не приносят достаточного дохода даже в Великобритании.

Законы экологического сельского хозяйства жёсткие, но если грамотно организовать систему, то не трудно им следовать, а англичане очень корректны и уважительны по отношению к закону.

Государство не очень тебе помогает, но и не мешает – и это тоже важно. В Великобритании не надо ходить по инстанциям или ездить в город за документами – всё делается online. Даже телефон больше не нужен: все проверки, отчёты, инструкции – всё через интернет. Это позволяет экономить массу драгоценного времени, облегчая жизнь малому бизнесу. Налоговая процедура очень простая: не нужны печати, подписи на фактурах – всё основывается на банковских переводах и счетах на оплату. Очень практично. Если хочешь выйти на рынок с новым продуктом – пожалуйста! Я, например, вышла с аджикой (рецептом из Молдовы) – очень популярной среди моих клиентов. Государство не пыталось мне навязать какие-то свои стандарты для нового рецепта, а только поинтересовалось, в чём он состоит и как я обеспечу пищевую безопасность. И всё это по электронной почте, разумеется.

Закон в Республике Молдова учитывает всё то же самое, что и в других государствах, только с разницей в том, что наши производители начинают свой бизнес, не прочитав его. Сначала они инвестируют время и деньги, а уже потом читают закон и начинают чесать затылки.

Европейский формат

– Если сравнить британские законы в отношении сельского хозяйства, в частности экопродукции, с молдавскими, – где они разумнее и где их проще соблюдать?

– Законы экологического сельского хозяйства похожи во всех странах, потому что все они основываются на международных стандартах IFOAM, с небольшими особенностями в каждой стране. Закон в Республике Молдова учитывает всё то же самое, что и в других государствах, только с разницей в том, что наши производители начинают свой бизнес, не прочитав его. Сначала они инвестируют время и деньги, а уже потом читают закон и начинают чесать затылки.

– Как вам кажется, какие направления в сельском хозяйстве нам тут, в Молдове, нужно развивать? На чём ставить акценты?

– Считаю, что слишком серьёзный акцент делается на фруктах и других культурах, очень уязвимых в климатических условиях Молдовы. Также думаю, что инвестировано слишком много в виноградники и вино при отсутствии рынка сбыта. По моему мнению, для экспорта лучшим шансом было бы выращивание белковых культур – источников растительного протеина, таких как бобовые, соя, различные семена, в том числе лён, пищевая конопля, тыква. Само собой, они должны быть экологически сертифицированы. Но государство могло бы поддержать эти направления через субсидии в их переработку. Сбор, сушка, хранение бобовых – это дорогие процедуры, в сравнении с традиционными зерновыми (кукуруза, рожь, пшеница).

А что касается внутреннего рынка, то он совершенно без внимания государства, сосредоточенного в основном на экспорте. В результате наш потребитель мало что знает о качестве продуктов, покупает импортное.

– EcoLocal market исправляет ситуацию? Как вообще складывается судьба этого вашего детища?

– Действительно, местные экопродукты имеют более высокий шанс, когда продаются напрямую потребителю, а не через посредников. Для этого существует много моделей: фермерский рынок, фермерские магазины, доставка, специализированные бутики. Каждый производитель должен анализировать свои возможности и выбрать для себя наиболее подходящий способ реализации товара.

Я изначально внедрила европейский формат: мы ездили с членами ассоциации в разные страны, где фермерские рынки – давняя традиция, изучали их опыт. Поначалу, конечно, были страхи, что у нас такой вариант не приживётся, что это не будет интересно. Но EcoLocal market превзошёл все наши ожидания. Есть надёжные партнёры. Есть стабильная база покупателей, которым хочется поддержать местных производителей, и, главное, им нравится то, что они покупают. Растёт число производителей. И мы постоянно их обучаем общению с покупателем, интересной и правильной подаче своей продукции. EcoLocal market – не цель сама по себе, а процесс, в котором мы все развиваемся.

Детали счастья

– В одном из интервью вы рассказываете о трёх мужчинах, которые повлияли на всю вашу жизнь – о муже, преподавателе и о сыне…

– Я постоянно советуюсь и с мужем, и с сыном, учусь у них, вдохновляюсь ими. Вдохновляет и мой наставник из США, профессор Ван Ганди. Ему 90 лет, но он невероятный! Считаю, что человек находится в постоянном развитии, бесконечно трансформируется, и невозможно в один прекрасный день остановиться.

– Тогда как бы вы описали нынешний этап вашего развития?

– Хороший вопрос. Ещё пару лет назад мне хотелось свести к минимуму волонтёрскую и публичную

деятельность и сосредоточиться на консультировании. В принципе, да, я даю консультации, но осталась и публичной фигурой, и волонтёром. Сейчас я в процессе оформления виллы в селе Кэприяна – в качестве миникэмпинга. Очень люблю готовить и принимать гостей. Нынешняя ситуация обозначила актуальность внутреннего туризма, а вблизи монастыря нет ничего, где можно было бы остановиться.

– А как же экоферма в предместьях Лондона?

– Я её веду онлайн. Эта странная пандемия увеличила спрос на местные продукты, так что мы в развитии. Кстати, здесь, в Молдове, та же ситуация. Во всём есть свои плюсы.

– Вы производите впечатление счастливого человека. Что, на ваш взгляд, действительно нужно для счастья?

– Радоваться мелочам, составляющим нашу жизнь. Держаться своей семьи. Быть корректной с теми, кто вокруг, не лгать, не воровать. И тогда, думаю, будет меньше несчастий, а счастья, соответственно, больше.

Инна Желтова