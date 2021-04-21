Метки старости

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Почему появляется возрастная пигментация?

Возрастная пигментация – определённый дефект на коже человека, который проступает, как понятно из названия, с возрастом. При этом такие пятна, естественно, не красят, и каждый хотел бы от них избавиться.

О том, почему пигментация появляется и как с ней бороться, АиФ рассказала врач-косметолог Алсу Шаимярдянова.

Истоки проблемы

В чём же кроется причина появления такого дефекта – таким вопросом задаётся каждый, кто заметил у себя его на коже. Ведь он лучше других признаков намекает на возраст человека. «Появление старческих пятен, по-научному называющихся лентиго, не нанесёт вреда здоровью. Вопрос исключительно в эстетике и моральном недовольстве, поиске способов, как избавиться от старческих пигментных пятен на лице», – говорит Алсу Шаимярдянова.

Причин появления такого дефекта несколько, подчёркивает специалист. Среди них:

сбои в работе организма и метаболизма;

образ жизни;

наследственность.

«Лентиго – не опухолевые образования, требующие принятия мер. Поводом становится гормональная перестройка после 40 лет, влияющая на синтез меланина – окрашивающего вещества кожи, волос, радужки. Меланин начинает неравномерно накапливаться, в отдельных местах его становится много. Так и появляются старческие пятна», – говорит косметолог.

Девять провокаторов лентиго

С приходом старости, отмечает специалист, лентиго появляется у всех, даже если в молодости всё было в порядке. Но бывают ситуации, когда старческая пигментация может проявиться раньше положенного. В списке провоцирующих факторов:

Загар. «Я не сгораю», – говорим мы в молодости, отмахиваясь от рекомендаций пользоваться кремами с SPF-фильтром. Летом даже в обеденные часы не уходим в тень, а зимой бегаем в солярий, как на работу, иногда до пресловутого фанатизма. «Выработка меланина является защитным процессом – темнея, кожа становится менее восприимчива к солнечным лучам. Подвергая себя ультрафиолетовым испытаниям в молодости, мы сознательно истощаем способность кожных слоёв к правильной выработке меланина», – говорит Алсу Шаимярдянова. Неправильный уход. В летний период не рекомендуется проводить глубокие очищающие и термические процедуры. Под влиянием высокой солнечной активности эпидермис не может нормально восстановиться, говорит косметолог, возникает тот же сбой: чрезмерная выработка меланина как способа повысить защитные функции эпидермиса и образование возрастных пигментных пятен на лице. Воспалительные проявления. Акне и сильные высыпания могут сопровождаться пигментацией. Для достижения результата препараты и процедуры по удалению пятен нужно сочетать с мероприятиями по лечению акне. Нарушения в выработке гормонов. «Хлоазмы – тёмные коричневые пятнышки с неровными краями – появляются при резкой гормональной перестройке (возрастной, во время беременности). Самое главное – направить силы на восстановление гормонального фона. Тогда хлоазмы проходят сами», – отмечает Алсу Шаимярдянова. Стресс и сильные расстройства. «Нервные» пятна сложно классифицировать по цветам и размеру. Ключевой момент – нарушение обмена веществ на фоне хронического утомления. При сильных кожных проявлениях рекомендуется консультация невролога и психотерапевта. Приём лекарств. Антибиотики, гормональные препараты и даже курс витаминов приводят к пигментации. Сообщите лечащему врачу об этом, чтобы вовремя отрегулировать схему приёма препаратов. Неполноценное питание. Пигментированными образованиями организм сигналит о недостатке меди и витаминов С и РР. Аллергия на некачественную косметику. Проходят при смене косметических средств или после лёгких процедур по отбеливанию. Наследственность. Прежде чем решать, как избавиться от возрастных пигментных пятен на лице, стоит вспомнить, как обстояли дела с такой проблемой у ваших родственников. «Веснушки, родинки – это всё, как и выработка меланина, является наследственными «подарками». И не всегда нужно бросать все силы на их выведение, если нет угрозы для здоровья», – отмечает косметолог.

Как бороться с проблемой?

Естественно, светить своим возрастом никому не хочется, а такие пятна, положа руку на сердце, откровенно намекают, что человек не юн. Поэтому стоит подумать, что можно сделать, чтобы устранить их.

«Работа организма прямо зависит от качества рациона и отказа от вредных привычек. Проконсультируйтесь с диетологом, узнайте, какое питание будет для вас максимально сбалансированным и позволит организму получать из еды все питательные вещества в оптимальных количествах», – говорит Алсу Шаимярдянова.

Кроме того, отмечает специалист, параллельно стоит проконсультироваться у врача дерматолога-косметолога. Он назначит нужную терапию, подберёт крема для домашнего ухода.

Есть и варианты салонного ухода, которые позволят справиться с появлением пигмента. Профессиональный уход в салоне, отмечает косметолог, предлагает ассортимент мероприятий по отбеливанию возрастных пигментных пятен.

Химический пилинг. Категорически запрещается летом во время повышенной солнечной активности, поскольку предполагает удаление верхних кожных слоёв, после чего она становится очень чувствительной к ультрафиолету. Для незначительно пигментированных участков – курс со слабыми растворами гликолевой и фруктовых кислот. Если возрастная пигментация на лице усиленная, то применяют глубокий ТСА-пилинг с трихлоруксусной кислотой.

Ультразвуковой пилинг. После очистки косметолог с помощью ультразвука вводит отбеливающие средства, которые проникают в нижние слои эпидермиса, «растворяя» пигментированные участки кожи.

Лазерная шлифовка. Удаление лазером верхних слоёв эпидермиса. Для уменьшения болезненности шлифовки используется местное обезболивание.

Фототерапия. Косметологи научились использовать ультрафиолет для отбеливания пигментированных участков, которые он же и создал. Терапия заключается в применении ультрафиолета, который воздействует только на меланин и безболезненно осветляет пигментированные участки кожи – пациент ощущает только лёгкое покалывание.

Криотерапия. Состоит в точечном воздействии на пятнышки жидким азотом. После терапии отшелушивается пигментированный верхний слой.

Мезотерапия. Подходит для чувствительного типа. Состоит во введении микроинъекций с отбеливающими растворами.

Дермабразия. Тяжёлая артиллерия в виде механического пилинга отбеливающими кристаллами. После воздействия наносится лечебный гель или мазь. Дермабразию из-за высокой болезненности имеет право проводить только врач под общим наркозом.

Так что отчаиваться при появлении старческой пигментации не стоит – варианты исправления ситуации есть. Главное – не опускать руки и искать варианты решения.

Анна Шатохина

Фото Shutterstock.com

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