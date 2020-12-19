Метеорологи прогнозируют пасмурные выходные

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Как сообщают синоптики, конец этой недели выдастся пасмурным. Температура воздуха не превысит 6 градусов. Осадков почти не будет.

По данным метеорологов, в субботу, 19 декабря, ожидается от +1 до +6 градусов днем ​​и от -1 до +4 градусов ночью. Воскресенье будет более холодным: термометры будут показывать до +5 градусов днем ​​и -3 градуса ночью.

Тенденция постепенного похолодания сохранится и в первые дни следующей недели, но со среды, 23 декабря, потеплеет, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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