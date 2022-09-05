Погода на этой неделе будет нестабильной

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По прогнозам синоптиков, начавшаяся неделя будет характеризоваться переменчивой погодой. Несколько дней будут жаркими, а некоторые – по-осеннему прохладными.

Во вторник и среду воздух прогреется до +27 градусов. С четверга, 8 сентября, температура начнёт потихоньку снижаться, пишет moldpres.md.

В конце недели днём будет около +26 градусов, однако 10 и 11 сентября ожидаются дожди – в основном, в центре и на севере страны.

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