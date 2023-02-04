Метеорологи объявили “желтый код” в связи с усилением ветра

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила на завтра “желтый” код метеоопасности в связи с усилением ветра.

По сообщению синоптиков, “желтый” код будет действовать с полуночи до 21.00. На большей части территории страны ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, передает moldpres.md.

В связи с этим спасатели рекомендуют избегать мест, где есть сухие деревья или электрические провода.

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