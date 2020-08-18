Метеорологи объявили “оранжевый” код в связи с гидрологической засухой

Метеорологи объявили “оранжевый” код в связи с гидрологической засухой

Государственная гидрометеорологическая служба объявила до 26 августа на большей части территории страны “оранжевый” код метеоопасности в связи с гидрологической засухой.

Как передаёт moldpres.md, на малых реках и водоёмах Молдовы сохранится низкая водность, а по бассейнам рек Реут, Бык, Ботна, Когылник, Ялпуг и Кагул ожидается “оранжевый” код метеоопасности. В связи c этим экономических агентов и физических лиц просят рационально использовать водные ресурсы.

В последующие дни на всей территории Молдовы действуют “жёлтые” коды в связи с жарой и чрезвычайной пожарной опасностью.

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