Метеорологи объявили “оранжевый” код в связи с гидрологической засухой

0

Государственная гидрометеорологическая служба объявила до 26 августа на большей части территории страны “оранжевый” код метеоопасности в связи с гидрологической засухой.

Как передаёт moldpres.md, на малых реках и водоёмах Молдовы сохранится низкая водность, а по бассейнам рек Реут, Бык, Ботна, Когылник, Ялпуг и Кагул ожидается “оранжевый” код метеоопасности. В связи c этим экономических агентов и физических лиц просят рационально использовать водные ресурсы.

В последующие дни на всей территории Молдовы действуют “жёлтые” коды в связи с жарой и чрезвычайной пожарной опасностью.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.