Метеорологи объявили “оранжевый код” в связи с гидрологической засухой

0

Государственная гидрометеорологическая служба объявила до 30 июня “оранжевый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой.

По данным ведомства, в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на реке Прут и на малых реках Молдовы (за исключением левобережных притоков Днестра) ожидается низкая водность.

Экономических агентов и граждан просят рационально использовать водные ресурсы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.