Местонахождение и экстрадиция Плахотнюка: что говорит генпрокурор

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Отвечая на вопрос, где сейчас находится Владимир Плахотнюк и когда он будет экстрадирован, генеральный прокурор заявил, что официальные запросы по этому поводу были отправлены в несколько стран. Он также упомянул, что бывший лидер ДПМ является ключевым фигурантом в деле о хищении миллиарда, пишет protv.md.

– На активы Влада Плахотнюка наложен арест. Много времени было потеряно, но мы доведём дело до конца. Мы не знаем, где он, но отправили запросы в несколько стран. Разыскиваемых граждан должны выдать нашей стране, – отметил Стояногло.

Владимир Плахотнюк срочно покинул Молдову в июне прошлого года и находился в Соединённых Штатах, откуда позже перебрался в Турцию. Генпрокуратура потребовала его экстрадиции, однако получила официальный ответ от турецких властей, в котором говорилось, что Плахотнюка нет в этой стране.

Ведомство также направило запросы об экстрадиции в Саудовскую Аравию и Кипр. Ответ пришёл только от властей Саудовской Аравии. В нём говорилось о том, что Плахотнюк в эту страну не въезжал. Таким образом, бывший лидер ДПМ всё ещё числится в международном розыске, пишет источник.

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