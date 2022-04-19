“Место таких символов – на свалке истории”: Санду узаконила запрет георгиевской ленты (ВИДЕО)

Майя Санду промульгировала сегодня закон о запрете в Молдове георгиевской ленты, а также публичное использование символов “V” и “Z”. Об этом она заявила на брифинге для прессы.

– Мы не можем допустить использование в нашей стране символов, которые олицетворяют или поддерживают вторжение России в Украину. Символы меняют смысл в зависимости от событий. Эти символы уже не имеют ничего общего с войной, имевшей место 77 лет назад. Они касаются сегодняшней войны в Украине…Те, кто сегодня оправдывают убийство украинцев, завтра или может даже сегодня могут потребовать убивать молдаван. Те, кто не осуждают сегодня войну, подобны тем, кто в своё время не осудил погромы, Холокост или депортации…

В разрушениях и смерти нет победы. Война это не мир, а ложь – не правда. За продвижение ложных ценностей нужно жёстко наказывать, потому что это реальная опасность нашей безопасности, сознанию. Мы должны сказать твёрдое “нет” войне и её символам, настаивать на их исключении из наших сообществ. Место этих символов – рядом с другими символами разрушений и смерти: на свалке истории, – сказала Майя Санду.