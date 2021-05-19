Местные избранники по всей стране поддерживают создание предвыборного блока коммунистов и социалистов (ФОТО)

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Сотни местных избранников из различных населённых пунктов страны, советники и примары, выступили с публичными декларациями в поддержку предвыборного блока коммунистов и социалистов. В подписанных ими заявлениях говорится о том, что, объединив усилия, две прогосударственные партии смогут защитить нашу страну от тех, кто хочет её ликвидации.

Они также напоминают о том, как развивалась Молдова, когда ею руководили лидеры ПКРМ и ПСРМ: Владимир Воронин был президентом, Зинаида Гречаный – премьером, а Игорь Додон – вице-премьером, министром экономики.

Местные избранники отмечают, что жители населённых пунктов, которые они представляют, надеются, что предвыборный блок коммунистов и социалистов добьётся стабильности и процветания страны и каждого гражданина Республики Молдова.

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