Месть жене может обернуться тюрьмой: жителя Бессарабки поймали за ложный донос (ВИДЕО)

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Странный способ мести выбрал для своей жены 34-летний житель Бессарабского района. Он сделал ложный донос в полицию, сообщив, что ему пришлось отдать шантажисту 5 000 евро, чтобы уберечь супругу от позора. Теперь врунишке грозит уголовное наказание.

В полицию Кишинева поступило от ИП Бессарабки уголовное дело, согласно которому жителя Бессарабского района через соцсети якобы шантажирует неизвестный человек. По словам “пострадавшего”, за то, чтобы не публиковать интимные фотографии его супруги у него потребовали 5 000 евро. Мужчина сообщил правоохранителям, что он встретился со злоумышленником в столичном секторе Центр и отдал ему деньги.

В результате предпринятых мер полицейские установили, что заявитель пытался ввести в заблуждение следственные органы. Во время допроса он признался, что сделал ложный донос. На самом деле его никто не шантажировал и не требовал деньги. А историю эту придумал, чтобы отомстить своей жене, с которой поссорился.

Подозреваемому грозит штраф в размере 32 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

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