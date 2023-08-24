Месть за штраф: шантажист требовал от полицейского 2000 евро (ВИДЕО)

0

26-летний уроженец Дубоссар шантажировал полицейского из Криулян.

“Заказчиками” выступили родственники водителя, которого полицейский оштрафовал за пьяную езду. По утверждениям подозреваемого, таким образом его попросили отомстить сотруднику полиции. Жертве угрожали физической расправой и поджогом автомобиля, если мужчина не выплатит 2000 евро.

Правоохранители провели обыск в доме подозреваемого и изъяли патроны, поддельную печать Кишинёвского суда, радиостанции, устройства GPS и видеокамеры. Расследование продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.