Месть за обиды: 19-летний парень обокрал квартиру отчима

Месть за обиды: 19-летний парень обокрал квартиру отчима

К правоохранителям обратился 56-летний тираспольчанин. Мужчина рассказал: на протяжении нескольких месяцев из его квартиры периодически пропадают деньги и ювелирные изделия.

Никаких следов взлома он не обнаружил. Неоднократно менял замок на входной двери, но кражи продолжались.

Когда в очередной раз хозяин квартиры уехал, было принято решение разместить в подъезде камеры наблюдения. Злоумышленник не заставил себя долго ждать. В квартиру он проник путём подбора ключа и похитил сейф, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемого задержали. Им оказался 19-летний пасынок хозяина квартиры, который проживал отдельно. Свои действия он объяснил местью за обиды. Молодой человек рассчитывал на финансовую поддержку со стороны отчима, но тот ему отказал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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