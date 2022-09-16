Меры наказания для недисциплинированных водителей будут ужесточены

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Водителей, нарушающих правила дорожного движения, будут наказывать более строго. Соответствующий законопроект приняли накануне депутаты в первом чтении.

Одним из положений проекта является приостановление права управления транспортными средствами на срок от 30 до 45 дней в случае превышения водителем разрешенной скорости от 40 км/ч до 60 км/ч. А в случае превышения скоростного режима на 60-80 км/ч сверх разрешённого, право управления транспортным средством приостанавливается на срок до 75 дней.

К ответственности также будут привлекаться владельцы транспортных средств, которые отказываются или уклоняются от того, чтобы назвать имя лица, которому было доверено управление транспортным средством и который нарушил правила дорожного движения.

Депутаты также предложили ослабить некоторые меры наказания. Например, водители, которые не будут соблюдать дорожную разметку, получат только предупреждение, передаёт moldpres.md.

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