Мертвецки пьяный водитель сел за руль квадроцикла в Оргееве (ВИДЕО)

Мертвецки пьяный водитель сел за руль квадроцикла в Оргееве (ВИДЕО)

Накануне вечером инспекторы остановили 27-летнего мужчину, управлявшего квадроциклом.

При проверке алкотестер выявил концентрацию алкоголя в 1,72 мг/л.

За управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения на водителя составили протокол. Ему грозят общественные работы от 200 до 240 часов с лишением права управления транспортными средствами.

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