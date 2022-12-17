Мероприятия в центре столицы: некоторые троллейбусы не ездят по бул. Штефана

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В связи с проведением культурно-художественных мероприятий, приуроченных к зимним праздникам, сегодня с 14:00 приостановят движение транспорта по бул. Штефан чел Маре, по периметру ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина.

Некоторые троллейбусные маршруты временно изменятся:

Троллейбусы №1, 4, 5, 8, 22 и 34 в сторону Буюкан будут ехать по ул. Букурешть, в сторону Ботаники – по ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони – 31 Августа – ул. А. Пушкина.

Троллейбус №30 повернёт на ул. В. Александри – Букурешть – А. Пушкина – далее по установленному маршруту.

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