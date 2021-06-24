Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По словам дипломатов, инициатива исходит от Меркель, ее поддержал Макрон. Источники, знакомые с обсуждениями, заявили, что послы Берлина и Парижа на встрече в Брюсселе в среду сделали неожиданный ход для других участников, внеся новые предложения по отношениям с Кремлем, отмечает РИА Новости.

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