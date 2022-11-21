Меньше огней и без катков: как энергетический кризис повлияет на рождественские ярмарки в Европе

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В целях сокращения потребления электроэнергии рождественские огни на ярмарках во Франции и Германии погаснут раньше в этом году, однако полностью отказываться от праздничной иллюминации в этих странах не решились. Местные власти заявили, что им всё ещё нужно поддерживать дух Рождества, чтобы люди могли отвлечься от войны в Украине и высоких цен.

Так, город Тур на западе Франции заменит свой популярный рождественский каток катком на роликах. Содержание льда на катке стоило 15 000 евро в счетах за электроэнергию в 2020 году и 7 500 евро в прошлом году после того, как его размер был уменьшен.

– Кажется ошибкой иметь каток под открытым небом, поскольку на Рождество температура воздуха составляет +10-15 градусов в течение нескольких лет. Нет смысла оставлять лёд любой ценой только для того, чтобы сохранить рождественскую атмосферу, — сказал Мартин Коэн, заместитель мэра, отвечающий за энергетику и окружающую среду.

В Мюлузе, восточная Франция, рождественскую ёлку зажигали каждый день с 10 утра “для создания атмосферы”. Теперь же огни будут гореть с 17:00, передаёт trm.md.

– Гражданская обязанность местных властей — гарантировать особый рождественский момент, но мы внесли коррективы, — сказал Филипп Трималь, заместитель мэра, отвечающий за торговлю.

Немецкие города, такие как Регенсбург, Мюнхен и Бамберг, где рождественские ярмарки являются магнитом для туристов, сократили ежедневные часы, в которые они будут освещены.

Рождественский световой сезон в Бремене, который обычно длится с конца октября до конца февраля, в этом году продлится с 20 ноября по 31 января. В Дюссельдорфе свет будет гореть пять часов в день вместо 15.

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