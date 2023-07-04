Меню для дачи: готовим из свежих овощей

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Подножный корм, трава, силос – как только пренебрежительно не называют дачные овощи! И совершенно зря. Эта магазинная зелень непонятно какой гадостью поливалась и какими нитратами кормилась, а в своих продуктах вы можете быть абсолютно уверены – они самые экологически чистые. А летом ещё и самые полезные, потому что содержат максимум витаминов.

Татьяна Богданова

Послушная крапива

Наверняка на вашем или соседском участке растёт крапива, которая нещадно вырывается и выбрасывается. На самом деле с этим продуктом так поступать не стоит. Ведь свежая крапива – это ценное поливитаминное средство. В молодых листьях аскорбинки вдвое больше, чем в чёрной смородине, а содержание каротина выше, чем в некоторых ягодах. Не зря в старину это растение не считали вредным сорняком и выращивали в качестве огородной культуры – из него варили зелёные щи и готовили холодные супы типа современной окрошки. На сковородке крапива ведёт себя почти так же, как щавель или шпинат, поэтому при отсутствии последних смело используйте её в качестве гарнира к мясу-рыбе или в виде начинки для пирогов. В Скандинавии и Польше, например, очень популярны крапивные соусы-пюре – просто измельчите молодые листочки в блендере, посолите-поперчите, добавьте спассерованную муку и разведите горячим молоком.

Молодая картошечка

Уже к Новому году дачная картошка станет совершенно бесполезным продуктом – её покинут все витамины и останется лишь крахмал, который имеет свойство моментально откладываться на бёдрах. Поэтому ешьте молоденькие клубни, едва покрывшиеся кожуркой, и тогда вместе с каждой картофелиной вы получите немного ценного белка, витамина С и полезных минералов. Главное, чтобы плоды не имели зелёных пятен, которые появляются, когда клубни во время роста «выглядывают» из-под земли, – это признак того, что продукт накопил ядовитый токсин соланин. Если же картофель гладкий и крепкий, ешьте его с удовольствием. Для большей пользы клубни лучше запекать или варить прямо в кожуре – во время жарки или приготовления пюре витамин С разрушается.

Царь-горох

«Кто не знает любовных мук, должен обратить взор на свежий горох», – писал Авиценна, и современные учёные с ним полностью согласны. В горохе действительно есть вещества, усиливающие выработку половых гормонов и делающие продукт натуральным афродизиаком. А ещё эти весёлые зелёные бобы содержат много растительного белка и витаминов группы В, которые необходимы для слаженной работы нервной системы, красивых волос и крепкого сна. Если горох растёт на вашем дачном участке, ешьте его сырым, добавляйте в суп и мясные блюда, а целые стручки используйте для овощного рагу. И не бойтесь «музыкального эффекта». Революцию в желудке провоцируют сухой или перезревший горох, а не свежий и сочный.

«Жирная» морковка

Морковка встречается почти на каждом огороде. Не ждите, когда корнеплод станет гигантским, – чем больше он вырастет, тем преснее и бесполезнее станет. Рвите свежую молодую морковку, добавляйте её в салаты и супы, жмите из неё полезный сок. Только не забывайте главное правило употребления жёлтой красавицы – есть её надо только в компании с маслом, сливками или сметаной. Дело в том, что в морковке находится бета-каротин, который превращается в витамин А (ретинол) и усваивается нашим организмом только в присутствии жира. От наличия этого полезного вещества зависят и острота зрения, и способность к деторождению, и возможность противостоять инфекциям. В день надо съедать не меньше 40 г моркови (пара штучек), но и перебарщивать с ней нельзя – гипервитаминоз ничуть не лучше авитаминоза.

Синьор помидор

Результаты многочисленных западных исследований показали, что люди, которые регулярно лакомятся томатами и блюдами из них, значительно реже страдают онкологическими заболеваниями. Всё дело в антиоксиданте ликопине – веществе, которое в большом количестве содержится в плодах. Он умеет бороться со злокачественными клетками. Минимальная порция помидоров, которую должен съедать человек, – 1-2 томата в неделю, средняя – ни дня без плода, оптимальная – 10 штук в неделю. Причём самый лучший по качеству и полезности – первый урожай. Все последующие помидорчики будут «беднее» на витамины и минералы, а самыми «пустыми» окажутся те, которые соберёте ближе к осени. К счастью, в отличие от других овощей, после температурной обработки томаты не только не теряют свои полезные свойства, а, наоборот, приобретают их – ликопин высвобождается из клеток именно на сковородке и в кастрюльке.

Красная свёкла

Свёкла – ещё один типичный дачный «подножный корм», который стоит активно использовать для приготовления разных блюд – салатов, холодного свекольника или горячего борща. Чтобы свести к минимуму потерю витаминов, заливайте плод кипятком, варите не больше получаса и потом дайте настояться (овощ сам дойдёт). Готовьте свёклу в закрытой посуде и по возможности используйте получившийся отвар – он очень полезен для желудка. Кроме того, солить продукт лучше в самом конце готовки, иначе все соки уйдут в бульон.

Мнение специалиста

Испеките шоколадные кексы

Людмила Букина, шеф-кондитер:

Если у вас растёт клубника, испеките шоколадные кексы с этой вкусной ягодой. Сначала растопите на водяной бане половинку плитки шоколада, 25 мл жирных сливок и 30 г сливочного масла. Затем взбейте 2 яйца с 1 ст. ложкой сахара. В пену осторожно введите шоколад и перемешайте, в конце всыпав 1 ст. ложку просеянной муки. Готовое тесто выложите в формочки и в каждую добавьте по одной некрупной ягоде клубники. Выпекайте при температуре 230°С всего 3 минуты.

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Утро на даче лучше всего начать с лёгкого завтрака. Это может быть салат из тёртой морковки, заправленный сметаной, микс из свежих овощей или каша с клубникой.

Чай лучше заварите вместе с ароматными свежими листочками мяты или смородины. На обед приготовьте какой-нибудь супчик. Если день прохладный – идеально подойдут горячие зелёные щи из крапивы, если жаркий – холодненькая окрошка. На горячее обязательно съешьте мясное блюдо – проще и быстрее всего сделать курицу или телятину. Приготовьте их на дачной кухне или прямо на улице на живых угольках. Во время ужина надо вновь получить порцию белка, но тут нужен более легкоусвояемый протеин – идеально подойдёт горох, который можно сочетать с морковкой, картошечкой и помидорами. Ну а на десерт сделайте шоколадное фондю из клубники, окунув ягоды в растопленную сладкую плитку.

Салат «Витаминный»

Измельчите 2 помидора, 1 огурец, натрите на тёрке 1 морковь, нашинкуйте пучок любой зелени. Молодой картофель отварите и нарежьте кубиками. Всё перемешайте, посолите, заправьте оливковым маслом. Сверху накрошите любой сыр.

Измельчите 2 помидора, 1 огурец, натрите на тёрке 1 морковь, нашинкуйте пучок любой зелени. Молодой картофель отварите и нарежьте кубиками. Всё перемешайте, посолите, заправьте оливковым маслом. Сверху накрошите любой сыр. Щи из крапивы

В кипяток положите 4 измельчённые картофелины, 1 морковку и горсть зелёного горошка. Варите овощи 15 минут, посолите их и добавьте в кастрюлю заранее ошпаренную и измельчённую крапиву (200-300 г). Снимите с огня через 10 минут.

В кипяток положите 4 измельчённые картофелины, 1 морковку и горсть зелёного горошка. Варите овощи 15 минут, посолите их и добавьте в кастрюлю заранее ошпаренную и измельчённую крапиву (200-300 г). Снимите с огня через 10 минут. Курочка с овощами

1 кг куриного филе нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле. Отдельно поджарьте головку лука с 1 морковкой и добавьте в мясо. Затем положите несколько целых не созревших стручков гороха, 2-3 шт. молодой картошечки и тушите 20 минут. После этого добавьте 2-3 измельчённых помидора, 1 ст. ложку томатной пасты и готовьте ещё 5 минут. Рагу подавайте со сметаной и зеленью.

1 кг куриного филе нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле. Отдельно поджарьте головку лука с 1 морковкой и добавьте в мясо. Затем положите несколько целых не созревших стручков гороха, 2-3 шт. молодой картошечки и тушите 20 минут. После этого добавьте 2-3 измельчённых помидора, 1 ст. ложку томатной пасты и готовьте ещё 5 минут. Рагу подавайте со сметаной и зеленью. Клубничная панакотта

Смешайте 120 мл молока, 150 мл 33%-ных сливок, 6 ч. ложек сахара, ванильную палочку и доведите до кипения. Затем смесь процедите и добавьте в неё разбухший желатин. В красивую рюмочку выложите свежие ягоды клубники (2-3 шт.), залейте их молочной массой и поставьте в холодильник на полтора-два часа.

Смешайте 120 мл молока, 150 мл 33%-ных сливок, 6 ч. ложек сахара, ванильную палочку и доведите до кипения. Затем смесь процедите и добавьте в неё разбухший желатин. В красивую рюмочку выложите свежие ягоды клубники (2-3 шт.), залейте их молочной массой и поставьте в холодильник на полтора-два часа. Ароматный чай

Положите в заварочный чайник по 2 свежих листочка смородины, шиповника и малины. Затем добавьте 3 ч. ложки чёрного чая и залейте всё горячей водой. Дайте настояться в течение 15 минут.