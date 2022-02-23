“Меняем Санду и PAS на дешёвый газ”: коммунисты и социалисты пикетируют здание НАРЭ

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Представители Блока коммунистов и социалистов устроили сегодня акцию протеста перед зданием Национального агентства по регулированию в энергетике. Участники мероприятия потребовали не повышать тариф на электроэнергию.

“НАРЭ работает на ПДС?”, “Нет повышению тарифов!”, “Нет тарифоциду!”, “НАРЭ, снизь цены!”, – скандируют протестующие.

Сегодня Агентство по регулированию в энергетике должно было рассмотреть запрос поставщика об увеличении тарифа на электроэнергию, однако заседание было перенесено на 25 февраля.

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