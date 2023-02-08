Менее тысячи единиц жилья в Кишинёве остаются неприватизированными

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Менее тысячи единиц жилья в муниципии Кишинёв ещё не приватизировано. Заместитель начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) Геннадий Дубица отметил, что процесс приватизации продолжается. Жильё, которое не будет приватизировано до 31 мая 2024 года, перейдёт в категорию социального жилья и будет передано в собственность местного публичного управления. С жильцами этих квартир будут заключены договоры аренды.

– Сейчас неприватизированное жильё имеет статус государственного жилья, пригодного для приватизации. 31 мая 2024 года истекает срок (процесс приватизации, установленный законом), и эти квартиры перейдут в категорию социального жилья, которое больше не приватизируется, оно остаётся в собственности местных властей. Затем это жильё будет сдаваться в аренду лицам по договорам на пять лет. Когда срок истечёт, договор может быть повторно заключён, если заявитель будет соответствовать условиям. Если нет, договор будет заключаться с другим лицом, нуждающимся в социальном жилье, – пояснил Геннадий Дубица.

Проект, предусматривающий продление срока приватизации жилья, был утверждён в 2021 году. По словам авторов документа, срок приватизации был расширен по просьбе граждан, которые имели право на приватизацию жилья, но по разным объективным причинам не смогли реализовать его до 31 мая 2021 года, как того требовал предыдущий закон, передаёт ipn.md.

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