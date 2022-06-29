Менее трети граждан Молдовы считают, что страна движется в правильном направлении

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28,2% жителей страны считают, что Молдова движется в правильном направлении. Это на 2,6% меньше, чем месяцем ранее, несмотря на обретённый РМ в июне статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

61,2% граждан считают направление страны неверным. 9,4% не знают, а 1,2% отказались отвечать на заданный вопрос.

Опрос проводился с 15 по 23 июня. В исследовании приняли участие 1095 респондентов. Погрешность составляет +/-2,9%.

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