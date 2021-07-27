Менее 500 человек из 563 тысяч: сколько граждан Молдовы заболели коронавирусом после вакцины

Менее 500 человек из 563 тысяч: сколько граждан Молдовы заболели коронавирусом после вакцины

474 гражданина Молдовы заболели коронавирусом после того, как были привиты. У почти 90% была только первая доза вакцины, а у порядка 10% – и вторая. Данные на пресс-конференции озвучили представители Национального агентства общественного здоровья. По состоянию на вечер 26 июля первую дозу вакцин от COVID-19 получили 563528 человек, а вторую – 410269.  

– Тест был положительным в среднем через 13 дней. Исходя из инкубационного периода, который составляет 14 дней, следует, что данные лица были заражены уже в момент в вакцинации, но болели бессимптомно, – отметили в НАОЗ. 

У заболевших после прививки были лёгкие симптомы коронавируса. Ни у одного не было выявлено тяжёлой формы заболевания, подчеркнули специалисты.

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