“Мелодрама” в Хрустовой: мужчина отобрал у возлюбленной документы, чтобы вернуть её

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У очередного семейного скандала, который произошёл накануне, была длинная предыстория.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, с дамой сердца 40-летний хрустовчанин познакомился летом. Стали жить вместе. Вскоре 41-летняя женщина узнала о сопернице. Сожители поругались. Но в итоге она его простила.

Сельчанин снова отправился к другой в Рашково. Сожительница обо всём узнала. Собрала часть вещей, документы и ушла. Вернувшись через два дня, неверный «муж» нашёл обиженную возлюбленную у общего знакомого. Там забрал у женщины документы. Решил таким образом вернуть подругу.

За «романтический» шантаж сельчанину может грозить уголовная ответственность. Сумку с документами, которую он почти неделю прятал на чердаке, правоохранители изъяли. Вещи вернут женщине.

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