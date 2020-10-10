Мелкое ДТП стало причиной кровавой драки на трассе Чадыр-Лунга – Кагул

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Шокирующий случай произошел несколько дней назад. В результате незначительного дорожного происшествия жители Чадыр-Лунги вступили в конфликт и избили двух кагульчан.

Согласно полученным данным, причиной конфликта стал гравий, который выскочил из-под колес автомобиля кагульчан и поцарапал микроавтобус, в котором ехали жители Чадыр-Лунги. Во время разбирательства водитель и пассажир легковушки попытались обратиться в полицию и сфотографировать место аварии. В ответ агрессоры нанесли несколько ударов и покинули место аварии, передаёт gagauzinfo.md.

Пострадавшие немедленно обратились в инспекторат полиции Кагула. В результате предпринятых мер микроавтобус был задержан вблизи таможенного поста Кагула. Как оказалось, подозреваемые планировали поездку в Германию. Они находятся под следствием, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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