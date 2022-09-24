Механизм компенсации роста тарифа на природный газ будет объявлен в начале октября

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Правительство разрабатывает программу энергетической уязвимости, а в начале октября будет объявлен механизм компенсации повышения тарифа на природный газ. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на пресс-конференции после заседания кабмина в Кагуле.

Разъяснения были сделаны в контексте повышения тарифа на природный газ Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ).

– В прошлом году мы компенсировали повышение тарифов, а сейчас работаем над программой энергетической уязвимости. Таким образом, мы рассмотрим возможность материальной поддержки людей, чтобы они могли оплачивать счета, — сказала Наталья Гаврилица, передаёт moldpres.md.

Согласно решению НАРЭ, с 1 октября цена на газ для бытовых потребителей повысится с 22,99 лея до 29,26 лея.

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