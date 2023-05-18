Медуниверситет в эту субботу проводит День открытых дверей

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Выпускников лицеев и колледжей, а также учеников IX-XI классов ждут 20 мая на Дне открытых дверей, организованном Государственным медицинским и фармацевтическим университетом им. Николае Тестемицану. Мероприятие пройдёт в Центральном учебном корпусе (пр-т Штефана чел Маре, 165), начало в 9:00.

Для посетителей подготовили широкую программу мероприятий: интерактивные семинары, экскурсии в Музей анатомии человека, Университетский стоматологический центр, Университетский центр симуляционного обучения в медицине, Университетский центр медицинской реабилитации, Университетский фармацевтический центр им. Василе Прокопишина, в медицинскую научную библиотеку, Центр академической оценки.

В этот день также можно будет посетить студенческий городок: студенческие общежития, Университетский спортивный комплекс, автошколу, социально-культурный комплекс, Организацию студенческого самоуправления, Аллею учёных и выдающихся врачей и др. Кроме того, желающие смогут ознакомиться с образовательным предложением на 2023-2024 учебный год: лиценциат, интегрированные и магистерские программы обучения, условия поступления и проживания, а также стоимость обучения, пишет moldpres.md.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить формуляр, доступный по ссылке: https://forms.gle/xzAHwubx9uLUm4Ft8.

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