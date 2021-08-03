Медуниверситет объявил промежуточные итоги приёмного конкурса

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Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану опубликовал промежуточные итоги конкурса на 2021-2022 учебный год. План приёма составляет 1 001 место, из них 455 – с финансированием из госбюджета, в том числе 25 мест для соискателей из восточных районов республики.

По словам секретаря приёмной комиссии Владислава Бадана, в конкурсе приняли участие 1 312 (77,8%) соискателя на основании диплома бакалавра и 295 (17,5%) на основании диплома о профессиональном образовании. Также в конкурсе участвовали 34 кандидата (2%) на основании аттестатов о среднем общем образовании и 46 кандидатов (2,7%) – на основании дипломов лиценциатов/высшего образования.

Наибольший спрос на бюджетные места зарегистрирован в стоматологии (10 мест) – 43,3 человека на место, пишет moldpres.md. Далее идёт фармакология (10 мест) – 13,4 кандидата на место, общая медицина (20 мест) – 5,1 кандидата на место.

Для участия в финальном конкурсе с 4 по 10 августа кандидаты должны предоставить оригиналы документов. Претенденты, не прошедшие промежуточный конкурсный приём, но желающие участвовать в финальном конкурсе, также должны подать документы в установленные сроки.

Окончательные результаты будут опубликованы 12 августа на сайте университета.

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