Медсестры, психологи и руководители учебных заведений пройдут обучающий курс на тему коронавируса

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Более 900 медсестёр, школьных психологов и руководителей дошкольных учреждений, начальных, средних и высших, а также технических учебных заведений принимают сегодня участие в обучающем курсе “Меры по снижению риска распространения случаев коронавируса и его влияние на поведение и здоровье детей”, организованный Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ в Молдове.

На семинаре обсуждались следующие темы:

оценка рисков для здоровья учащихся в контексте эпидемиологического кризиса;

выполнение мер по снижению рисков заражения COVID-19 в образовательных учреждениях;

выполнение мероприятий по укреплению здоровья в условиях эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19.

Стоит отметить, что курсы будут проводиться в период с 16 по 18 сентября. Обучение пройдут около 3 000 специалистов.

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