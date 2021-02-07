Медсестра в Румынии скончалась после второй дозы вакцины от коронавируса

Медсестра в Румынии скончалась после второй дозы вакцины от коронавируса

55-летняя медсестра из Румынии скончалась через неделю после того, как получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Известно, что у погибшей не было побочных реакций после введения препарата.  

Министерство здравоохранения соседней страны не уточняет, вакцину какого производителя получила женщина. Причины смерти устанавливают судмедэксперты, пишет румынский портал g4media.ro.

Ранее мы писали о том, что врачи соседней страны массово отказываются от вакцинации. В Румынии для иммунизации используют препараты западного производства.

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