Медсестра в Румынии скончалась после второй дозы вакцины от коронавируса

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55-летняя медсестра из Румынии скончалась через неделю после того, как получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Известно, что у погибшей не было побочных реакций после введения препарата.

Министерство здравоохранения соседней страны не уточняет, вакцину какого производителя получила женщина. Причины смерти устанавливают судмедэксперты, пишет румынский портал g4media.ro.

Ранее мы писали о том, что врачи соседней страны массово отказываются от вакцинации. В Румынии для иммунизации используют препараты западного производства.

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