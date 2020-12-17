Медполис не подорожает в 2021 году, а список компенсируемых лекарств будет расширен

Медполис не подорожает в 2021 году, а список компенсируемых лекарств будет расширен

Цена полиса обязательного медицинского страхования в 2021 году не изменится: она составит 4056 леев. При этом все льготы будут сохранены, а список компенсируемых лекарств будет расширен, отметил на брифинге для прессы депутат ПСРМ Владимир Односталко. 

– Те же проценты для работающих граждан. Более того, мы сохраняем все льготы – для аграриев и других категорий. Одновременно мы увеличиваем список компенсируемых препаратов, которые наши граждане смогут получить бесплатно или с частичной оплатой. Будет увеличен на 50 млн леев и Фонд компенсируемых медикаментов, – рассказал он. 

Кроме того, отметил Односталко, было закуплено необходимое количество протезов для инвалидов. В настоящее время в ускоренном порядке проводятся операции для нуждающихся.

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