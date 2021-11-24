Медперсонал и работники “первой линии” получат третью дозу вакцины от коронавируса

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Медицинские работники, сотрудники первой линии борьбы с COVID-19, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом с сопутствующими заболеваниями смогут получить бустерную дозу вакцины с понедельника, 29 ноября. Об этом сегодня сообщило руководство Минздрава.

Госсекретарь ведомства Светлана Николаеску отметила, что бустерная доза будет вводиться с интервалом не менее шести месяцев для тех, кто вакцинирован Pfizer и Moderna, и через два месяца для тех, кто вакцинирован Janssen, пишет moldpres.md.

– В случае бустерной дозы применяются схемы с той же вакциной, что была введена ранее, но при этом допускаются и перекрёстные схемы, – подчеркнула Николаеску.

Она уточнила, что люди, прошедшие вакцинацию за границей, также могут получить бустерную дозу в Молдове.

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