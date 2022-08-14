Медовый Спас 2022: что можно делать в этот день, а что нельзя

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Медовый Спас, или Маковей, ежегодно отмечается 14 августа. В этот день церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня, или праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.

История Медового Спаса

Изнесение честных древ животворящего креста Господня – православный праздник, посвященный спасению Константинополя от эпидемии болезней в 9 веке. В те времена служители церкви проводили специальный обряд – выносили часть животворящего креста Господня, освящая святыней различные места и предлагая верующим для поклонения, передает ysia.ru.

14 августа православные также чтят святых мучеников Маккавеев (отсюда название праздника – Маковей). Поскольку в этом время начинается сбор меда и урожая мака, праздник известен также как Медовый или Маковый Спас. А Спасом на воде его называли из-за освящения водоемов, которое совершалось в этот день.

Что нужно сделать на Медовый Спас

В праздник важно сходить на службу в церковь. Люди несут на освящение воду, соты, мед, красный мак и другие цветы.

Освященные букеты называют маковейчиками. Их хранят для защиты дома, а если кто-то заболел, используют для приготовления целебного отвара для купания.

На Медовый Спас угощают друг друга медом: считается, что, если собрать его в это время, он будет наделен особыми целительными свойствами. Кроме того, съедая первую ложку освященного меда, принято загадывать желание.

Что нельзя делать на Медовый Спас

14 августа начинается Успенский пост, поэтому праздничный стол должен быть постным. К употреблению не допускаются блюда из мяса, рыбы, яиц и молока.

На Медовый Спас также под запретом физический труд, рукоделие, шумные развлечения, сквернословие, конфликты. День следует посвятить добрым делам и размышлениям о духовном.

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