Медиков обязывают вернуть единовременную выплату в 16 тысяч леев

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Некоторые врачи должны будут вернуть государству единовременную выплату в размере 16 тысяч леев, которую они получили после того как заболели коронавирусом. Об этом сообщает портал telegraph.md со ссылкой на источники в Финансовой инспекции Минфина.

Инспекторы считают, что получателями пособия могли стать только те врачи, которые заразились коронавирусом исключительно на рабочем месте. Все остальные же должны вернуть средства государству, отмечает источник.

Минфин возглавляет выдвиженец ПДС Думитру Будянский.

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