Медицинский университет организует марафон вакцинации для всех студентов страны

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Государственный университет медицины и фармакологии имени Николае Тестемицану с 21 по 23 мая проведет университетский марафон иммунизации против COVID-19.

Марафон начнётся в пятницу в 15.00 и продлится до 21.00 воскресенья. Вакцинация будет проходить в режиме нон-стоп на основании удостоверения личности по принципу «первым пришёл – первым обслужен». Таким образом, все студенты, педагоги, учащиеся, достигшие 18-летнего возраста, и другие категории персонала из всех учебных заведений страны будут иметь возможность пройти иммунизацию. На марафоне будут организованы десять пунктов иммунизации, где будут доступны вакцины Sinopharm и AstraZeneca, передаёт moldpres.md.

В учебном блоке №1 «Леонид Кобылянский» будут открыты три пункта вакцинации, где будет проходить иммунизация сывороткой Sinopharm, и ещё семь точек в университетском социально-культурном комплексе, где будут вводиться дозы AstraZeneca. Для процесса вакцинации будут подготовлены семейные врачи, медсёстры из Университетской клиники первичной медико-санитарной помощи, члены академического сообщества, учёные и преподаватели клинических факультетов, врачи-резиденты, студенты и сотрудники.

Вторую дозу вакцины Sinopharm можно будет получить в период с 11 по 13 июня, а AstraZeneca – с 16 по 18 июля.

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