Медицинский полис в Молдове: всё, что нужно знать о покупке и назначении страховки

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Страховые взносы медицинского страхования в фиксированной сумме, а также в виде процентного взноса от доходов (заработной платы и других вознаграждений) и трансфертов из государственного бюджета для застрахованных правительством лиц собираются в фонды обязательного медицинского страхования.

Большая часть накопленных денег (97%) предназначена для медицинских услуг, которые Национальная компания медицинского страхования оплачивает как государственным, так и частным медицинским учреждениям на основе заключенных договоров. Другая часть используется для профилактической деятельности (иммунизации, скрининга), развития и модернизации поставщиков медицинских услуг, управления фондами обязательного медицинского страхования, передаёт ipn.md.

Взнос обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме – это денежный вклад, который платят ежегодно незастрахованные физлица, обеспечивая себе страховку. Размеры страховых взносов в фиксированной сумме устанавливается Законом о фондах обязательного медицинского страхования, утвержденного парламентом каждый год. В 2021 году размер взноса остается прежним – 4056 леев.

Обязаны индивидуально покупать медстраховку несколько категорий плательщиков. Речь идет о землевладельцах сельскохозяйственного назначения, вне зависимости от того, сдают они земли в аренду или нет, за исключением людей с ограниченными возможностями и пенсионеров, учредители отдельных предприятий, физические лица, осуществляющие независимую деятельность в сфере розничной торговли, посредники, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители и другие категории налогоплательщиков.

Обязательную медицинскую страховку в фиксированной сумме можно купить каждый год с 1 января по 31 марта включительно. В этот период применяются и скидки для некоторых категорий плательщиков. Так, в 2021 году владельцы сельскохозяйственных земель смогут получить скидку в размере 75% от стоимости полиса – 1014 леев. Физические лица, осуществляющие независимую деятельность в области розничной торговли, за исключением торговли акцизными товарами, получат скидку в размере 60% и заплатят 1622,40 леев. Учредители индивидуальных предприятий, владельцы патентов, арендаторы, другие граждане, которые не являются сотрудниками и не застрахованы правительством, а также иностранные граждане с правом временного пребывания в Республике Молдова заплатят 2028 леев, что составляет 50% от полиса медицинского страхования.

Статус индивидуального застрахованного лица предоставляется НКМС со дня выплаты полиса в фиксированной сумме, но не ранее 1 января. В случае, если полис покупается после 31 марта, тогда статус страхователя предоставляется через 7 дней с момента выплаты взноса и штрафов, связанных с ним. Статус индивидуально застрахованного лица действителен до 31 декабря отчетного года, за который были выплачены взносы обязательного медицинского страхования.

Начиная с 1 апреля, лица, незастрахованные в установленный законодательством срок, будут полностью выплачивать взнос обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме, а также штрафы (0,1% от суммы взноса за каждый день задержки), финансовые санкции, в зависимости от обстоятельств, а статус страхователя будет предоставлен через семь дней с момента оплаты.

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