Медицинские маски для избирателей уже доставили на участки

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Правительство закупило необходимое количество медицинских масок для избирателей. Средства защиты уже доставили на избирательные участки, где 1 ноября состоится голосование. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Обеспечили средствами защиты и членов участковых избирательных комиссий, добавила она. Их также проинструктировали о правилах, которые должны быть соблюдены.

Напомним, по инициативе Игоря Додона всех избирателей обеспечат медицинскими масками. Отправляясь на участки, граждане должны взять удостоверение личности и ручку, чтобы расписаться в общем списке.

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