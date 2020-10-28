Медицинские маски для избирателей уже доставили на участки

Медицинские маски для избирателей уже доставили на участки

Правительство закупило необходимое количество медицинских масок для избирателей. Средства защиты уже доставили на избирательные участки, где 1 ноября состоится голосование. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. 

Обеспечили средствами защиты и членов участковых избирательных комиссий, добавила она. Их также проинструктировали о правилах, которые должны быть соблюдены.

Напомним, по инициативе Игоря Додона всех избирателей обеспечат медицинскими масками. Отправляясь на участки, граждане должны взять удостоверение личности и ручку, чтобы расписаться в общем списке.

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