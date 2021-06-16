Медицина, доступная каждому: какие задачи в области здравоохранения ставит перед собой Блок коммунистов и социалистов (ВИДЕО)

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Максимально полное обеспечение медицинских учреждений квалифицированным персоналом; преодоление неравенства доступа к качественным медицинским услугам между разными группами населения, в том числе в сёлах и городах; масштабная техническая модернизация медицинских учреждений; расширение охвата населения профилактическими осмотрами; пропаганда здорового образа жизни. Такие цели в области здравоохранения ставит перед собой Блок коммунистов и социалистов. Их на брифинге для прессы представил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Он также отметил, что коммунисты и социалисты планируют внедрить в Молдове электронную медицинскую карту и электронный рецепт, что упростит доступ населения к медицинским услугам и медикаментам. Также будет введена система массовой диагностики состояния здоровья населения на всех этапах жизни: дети, подростки, молодёжь, средний возраст, старшее поколение.

– Необходимо вернуться к массовым профилактическим осмотрам, расширить систему предупреждения заболеваний, бороться с рисками, которые приводят к возникновению тех или иных заболеваний. Наш лозунг – «Медицина для каждого», – подчеркнул Односталко.

Особое внимание будет уделено фармацевтической безопасности и поддержке местного производителя.

– Сегодня наши граждане вынуждены иногда выезжать в другие страны за покупкой того или иного медикамента. Мы обязаны вернуть в страну многих мировых производителей, чтобы эти лекарства были представлены у нас в стране по адекватным ценам, – добавил социалист.

Кроме того, будет разработан 4-летний план мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, и организована система компенсированных медикаментов.

– Несмотря на то, что мы сделали очень многое в этом направлении, а сумма, выделенная в прошлом году, была на десятки млн больше, чем в 2019-м, а на 2021-й год мы выделили на 60 млн больше для фонда компенсируемых лекарств, проблемы всё ещё есть. Первая из них – расширение списка по заболеваниям. Очень часто люди жалуются на частичную компенсацию. Нужно пересмотреть этот список с учётом того, что, когда человек болеет, ему не хватает денег на лечение. И самый важный вопрос – пересмотр механизма формирования цены на компенсированные медикаменты, по которой государство покупает эти лекарства. На сегодняшний день у нас есть случаи, когда то же лекарство для государства в аптеке стоит дешевле, чем по системе компенсации. С этим надо разбираться, – подытожил Односталко.

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