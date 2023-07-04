Мчался, невзирая на “зебру”: водитель-лихач едва не сбил подростка (ВИДЕО)

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Всё произошло в Бендерах. Трое ребят переходили проезжую часть по “зебре”. На одной полосе противоположной стороны дороги остановился водитель. Ехавший с ним попутно «БМВ», не снижая скорости, промчался в опасной близости от пешехода.

Произошедшее попало в объектив авторегистратора. Материал направили в дежурную часть, пишет mvdpmr.org.

Личность водителя установили и составили протокол. 24-летнему бендерчанину грозит штраф.

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