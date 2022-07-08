Мажейкс: ЕС не требует санкций, но мы будем рады, если Молдова к ним присоединится

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Европейский союз не требует от стран-кандидатов на вступление в ЕС присоединения к санкциям, которые союз принимает в отношении России, но будет рад увидеть, что РМ сможет поддержать какие-либо ограничения. Об этом в эфире передачи «ТЕМА» на телеканале «Первый в Молдове» заявил глава Представительства ЕС в Молдове Янис Мажейкс.

– Требует или не требует (ЕС введения санкций, — прим. ред.)? Во-первых, не требует, поскольку мы понимаем, что у РМ есть свои специфические ситуации и не всегда было возможно присоединяться к тем или другим шагам. Но, с другой стороны, я думаю, будет важным и то, как РМ будет развиваться и в этом направлении. От стран-кандидатов ожидается, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к общей внешней политике Евросоюза, — заявил глава Представительства ЕС в Молдове.

В то же время европейский дипломат подчеркнул, что, несмотря на то, что четкого требования присоединения к санкциям нет, ЕС будет рад видеть от стран-кандидатов это присоединение.

– Например, санкции являются одним из проявлений совместной внешней политики. Так что, чёткого требования нет, но мы будем рады видеть, что РМ сможет присоединиться к тем или другим санкциям, — добавил Мажейкс.

Напомним, после получения Молдовой статуса кандидата на вступление в ЕС председатель парламента Игорь Гросу, говоря о присоединении к антироссийским санкциям, заявил, что «мы будем проявлять солидарность с ЕС». «И статус, и наше стремление в Европу обязывают нас и в дальнейшем быть солидарными», — отметил тогда Гросу.

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