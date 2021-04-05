МАЗ и ISUZU представили лучшие предложения для закупки 100 автобусов для Кишинёва

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Об этом в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб заявил генеральный примар Ион Чебан.

Он добавил, что всего было 6 предложений, а МАЗ предложил лучшую цену.

Мы потеряли и теряем много времени в процессе доставки в Кишинёв этих 100 автобусов. Но мы их обязательно доставим, несмотря на то, что некоторым мунсоветникам не нравится, что это делает Ион Чебан, и они предпринимали всё возможное для блокирования процесса, – подчеркнул градоначальник.

Генпримар напомнил, что выступил с предложением о закупке автобусов год назад, в марте, и МАЗ тогда сделал Кишинёву отличное предложение. Он также отметил, что во втором аукционе приняли участие те же 6 компаний.

Согласно предварительным выводам комиссии, лидерами второго аукциона стали МАЗ и ISUZU, а МАЗ предложил лучшую цену, – уточнил Чебан.

Напомним, ранее примария Кишинёва объявила второй международный тендер на закупку партии из 100 автобусов с целью улучшения качества транспортных услуг в столице, так как результаты первого, проведённого в 2020 году, были отменены.

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