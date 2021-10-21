Матвиенко: При выстраивании отношений с Молдовой будем учитывать участие Санду в “Крымской платформе”

– При том, что Майя Санду высказалась за взаимоуважительный, конструктивный характер российско-молдавских отношений, нас не может не беспокоить, что президент Молдовы сочла возможным принимать участие в так называемом саммите “Крымская платформа”, с явным таким грубым антироссийским выпадом… Это её право, но, конечно, мы не можем не учитывать (участие в “Крымской платформе” – ред.) в нашем дальнейшем диалоге и выстраивании наших отношений в будущем, – заявила Матвиенко, подчеркнув, что Москва готова на диалог с Кишинёвом, пишет РИА Новости.