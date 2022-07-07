Матвиенко: Если Молдова введёт санкции против России, она накажет сама себя (ВИДЕО)

Матвиенко: Если Молдова введёт санкции против России, она накажет сама себя (ВИДЕО)

Позиция Кишинёва не создает угрозы для СНГ, но вредит самой Молдове, заявила корреспонденту SputnikLive спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. 

– Она отрезает себя от возможностей по развитию промышленного сотрудничества со странами СНГ, от рынков сбыта своей продукции, которая нигде, кроме СНГ, не нужна, – сказала Матвиенко. 

Сегодня проблема Кишинёва в том, что в своих действиях он руководствуется советами извне, а не интересами своих граждан, отметила она. Однако если власти Молдовы обратят на них внимание и захотят продолжить сотрудничество с Россией — Москва готова к этому, добавила Валентина Матвиенко.

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