Матвиенко: Если Молдова введёт санкции против России, она накажет сама себя (ВИДЕО)

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Позиция Кишинёва не создает угрозы для СНГ, но вредит самой Молдове, заявила корреспонденту SputnikLive спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

– Она отрезает себя от возможностей по развитию промышленного сотрудничества со странами СНГ, от рынков сбыта своей продукции, которая нигде, кроме СНГ, не нужна, – сказала Матвиенко.

Сегодня проблема Кишинёва в том, что в своих действиях он руководствуется советами извне, а не интересами своих граждан, отметила она. Однако если власти Молдовы обратят на них внимание и захотят продолжить сотрудничество с Россией — Москва готова к этому, добавила Валентина Матвиенко.

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